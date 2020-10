Bekegem speelt deze jaar niet met vuur Timmy Van Assche

07 oktober 2020

17u51 0 Ichtegem Op zaterdag 24 oktober wordt het vuur niét ontstoken tijdens het jaarlijkse dorpsfeest ‘Bekegem Speelt met Vuur’. Het had de vijftiende editie moeten worden.

“Het jaarlijkse volksfeest ‘Bekegem Speelt met Vuur’ brengt heel wat mensen op de been”, legt schepen van Cultuur Celesta Muylle (WIT) uit. “Na het religieus gedeelte geniet jong en oud in het tentendorp van heerlijke hapjes en drankjes. De ontwikkeling van het coronavirus laat deze activiteiten helaas niet toe.”

Sint-Laurentius is een martelaar die in de 3de eeuw van onze jaartelling tussen een rooster op de brandstapel werd gelegd. Het is de patroonheilige van de Ichtegemse deelgemeente.