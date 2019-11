Basisschool De Zandkorrel hijst ‘Groene Vlag’ Timmy Van Assche

20 november 2019

00u53 0 Ichtegem De leerlingen van MPI De Zandkorrel, een basisschool voor buitengewoon onderwijs, hebben de ‘Groene Vlag’ gehesen. Die vlag bekroont de school voor haar inzet op vlak van duurzaamheid, vergroening en milieuvriendelijk beleid.

In oktober al mochten de kinderen van de Milieuzorg Op School-leerlingenraad de ‘Groene Vlag’ ontvangen uit handen van Vlaams minister van energie Zuhal Demir (N-VA). “In aanwezigheid van de kinderen, collega’s, ouders, grootouders en sympathisanten mochten we plaatsvervangend burgemeester van Ichtegem Lieven Cobbaert (Liberaal 2018), Dieter Willems van Regionaal Landschap Houtland en Donald Dupon van MOS West-Vlaanderen verwelkomen”, zegt coördinator Franky Douvere. “Voor het hijsen van de vlag zongen de kinderen uit volle borst ‘De klimaat top-10’ van Kinderen voor Kinderen.” Mascotte MOS-je was ook van de partij. “De volgende drie jaar blijven we ons verder inzetten voor het behouden van de Groene Vlag. Dit schooljaar werken we binnen het thema ‘burgerschap’”, besluit Douvere.