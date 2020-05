Barones Geneviève (77) schenkt 8 hectare grond aan bioboeren: “Het is voor landbouwers moeilijk geworden om zelf grond te kopen” Timmy Van Assche

30 mei 2020

15u51 0 Ichtegem Barones Geneviève de Crombrugghe (77) uit het Brusselse heeft acht hectare landbouwgrond geschonken aan De Landgenoten, een stichting die akkers laat bewerken door bioboeren. Door de erfenis kunnen de twee landbouwers, die op vandaag al de grond bewerken, voor de rest van hun loopbaan aan biologische landbouw doen in Ichtegem. “Ik heb de stukken grond geërfd van mijn familie, maar directe erfgenamen heb ik niet.”

“Ik heb de stukken land geërfd van mijn familie, dat de gronden al langer verpachte aan lokale boeren”, begint Geneviève haar verhaal. “Ik ben nu 77 jaar en moet al eens denken aan het nageslacht. Directe erfgenamen heb ik niet. Al meer dan veertig jaar heb ik sterke interesse in landbouw. Het valt me wel op dat de prijs van landbouwgrond, en zeker in West-Vlaanderen, zeer duur is geworden. Het is voor landbouwers moeilijk geworden om zelf grond te kopen, eigenlijk is het alleen voor investeerders weggelegd.” Omdat de grond nu al biologisch wordt bewerkt en de bodemvruchtbaarheid op punt staat, wil Geneviève de biologische toekomst van de gronden in Ichtegem vrijwaren. Meer specifiek gaat het om gronden langs de Moerdijkstraat en Kasteeldreef.

Landgenoten

Zo kwam de Brusselse dame bij De Landgenoten terecht. Deze stichting koopt landbouwgrond dankzij de middelen van vele geëngageerde burgers. Zo ondersteunen zij boeren bij de start of uitbouw van een rendabel biologisch landbouwbedrijf. Bioboeren op grond van De Landgenoten worden gevraagd om te produceren voor de lokale markt en om in interactie te gaan met de lokale gemeenschap via korteketenverkoop, educatie of sociaal werk. De Landgenoten moesten dit keer geen grond kopen, want Geneviève de Crombrugghe schonk haar land aan de werking. “Bioboeren genieten bij De Landgenoten van een grote zekerheid over de gronden dankzij loopbaanlange contracten”, geeft Petra Tas mee. “In totaal staat onze teller nu op 25 hectare landbouwgrond. We willen een antwoord bieden op de problematiek van de stijgende grondprijzen in de landbouw. De grote kloof tussen de marktwaarde en de productiewaarde van landbouwgrond belemmert de broodnodige instroom van nieuwe boeren in Vlaanderen.”

Levenslange contracten

Op vandaag zijn twee bioboeren op de voormalige gronden van Geneviève actief: enerzijds is er Renaat Devreese van ’t Reigershof in De Haan, die in Ichtegem (winter)voer teelt voor zijn geiten. Hij verwerkt de geitenmelk tot bijvoorbeeld kaas en yoghurt, en verkoop op zijn eigen boerderij. “Wij huren al zo’n tien jaar grond van Geneviève. Uiteraard zijn we erg blij met deze gang van zaken. Omdat we zelf voeder kunnen telen, zijn we minder afhankelijk van aankoop, wat dan weer een zeer groot voordeel is”, reageert Renaat. “Het klopt dat landbouwgrond alsmaar duurder wordt als gevolg van speculatie. Hoeveel een hectare kost? Dat is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de ligging, maar kan al snel gaan van 50.000 tot 100.000 euro of zelfs meer.” Anderzijds is er Ruth Selleslaghs. Met haar onderneming Bloom teelt ze biobloemen die ze deels rechtstreeks aan de consument verkoopt. De twee mogen voor de rest van hun loopbaan op de gronden werken, voorlopig blijft het vruchtgebruik van de gronden bij Geneviève. De bestaande pachtcontracten met de boeren blijven dus gewoon van kracht.

Ook de gemeente Ichtegem is blij met het nieuws. “Wij zetten graag mee onze schouders onder dit project”, zegt schepen van Milieu Celesta Muylle (WIT). “Het sluit wonderwel aan bij de visie die wij hebben rond ecologie, gezonde voeding en korte keten. Ook bij ons zit biologische landbouw, lokaal voedselbeleid en duurzaamheid duidelijk in de lift.”

Crowdfunding

Toch is de buit nog niet helemaal binnen. Momenteel voert De Landgenoten een crowdfundingcampagne om de schenkingsrechten voor de gronden te financieren. In totaal dient 38.000 euro opgehaald te worden tegen het einde van het jaar. De komende weken geeft De Landgenoten samen met bioboeren Ruth en Renaat alle gulle schenkers een cadeautje. Dat gaat van postkaartjes of een boeket bloemen tot een biokatoenen draagtas, zuivelpakketten, een workshop bloemschikken of een proeverij op de geitenboerderij. Het is ook mogelijk om met het cadeautje iemand anders plezier te doen. Daarbovenop krijgt wie minstens 40 euro schenkt, een fiscaal attest. Alle info: www.delandgenoten.be.