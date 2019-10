Banden van auto lek gestoken Bart Boterman

17 oktober 2019

15u43 0 Ichtegem In de Engelstraat in Ichtegem heeft iemand woensdagnacht de vier banden van een wagen lek gestoken.

Dat stelde de eigenaar van de wagen donderdagmorgen rond 9 uur vast, toen die wilde vertrekken. De politie kwam ter plaatse voor de vaststellingen. Het is niet duidelijk of het om willekeurig vandalisme gaat of de daad was gericht tegen de eigenaar.