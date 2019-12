Auto’s botsen op kruispunt Bruggestraat-Zeeweg, eentje doorboort betonnen omheining Bart Boterman

19 december 2019

13u07 4 Ichtegem Op het kruispunt van de Zeeweg en de Bruggestraat in Eernegem is donderdagmorgen rond 6.30 uur een botsing gebeurd tussen twee voertuigen. Daardoor crashte een van de auto’s tegen de betonnen omheining van een hoeve. Niemand raakte gewond.

Een Skoda Kodiaq reed in de Bruggestraat richting Eernegem en verleende geen voorrang van rechts aan een Opel Vivaro, die uit de Zeeweg kwam. Door de aanrijding week de Skoda Kodiaq uit naar rechts en vloog door de omheining van de Vijfwilgenhoeve, de hofstee van Gaston Vleurick (88) en Angèle Vandecasteele (85). “Ik was al een half uur wakker toen ik plots een kabaal hoorde. Ik was mij van geen kwaad bewust en dacht eerlijk gezegd dat mijn vrouw uit het bed was gevallen”, grapt Gaston. “Pas toen wat later de deurbel ging, zag ik wat er was gebeurd.”

De sterke omheining, die weliswaar zwaar beschadigd is, zorgde ervoor dat de wagen de woning niet binnen reed. “Nog een geluk dat onze omheining er staat, want het is al de derde keer dat iemand ertegen is gereden. De laatste keer dateert inmiddels van jaren geleden. Een andere keer nam de bestuurder de vlucht en hebben we nooit geweten wie het was”, voegt Angèle toe. Beide wagens werden getakeld. De herstelling van de omheining wordt een verzekeringskwestie. De politie Kouter deed de nodige vaststellingen.