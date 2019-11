Auto botst met overstekend hert, dat overlijdt Bart Boterman

13u45 0 Ichtegem In de Bruggestraat in Bekegem is zondagavond een overstekend hert aangereden door een auto. De wagen raakte ernstig beschadigd.

Volgens de politie Kouter reed een 36-jarige Ichtegemnaar over de Bruggestraat rond 1 uur ‘s nachts, toen ter hoogte van de Schipleedstraat een hert de baan overstak. De bestuurder kon het dier niet meer ontwijken en er volde een harde klap. “Het hert is ter plaatse overleden en er is zware schade aan de wagen. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd”, weet Annemie Wittesaele, woordvoerster van de lokale politie Kouter. De wagen werd nadien getakeld, het dier opgehaald door het vilbeluik.