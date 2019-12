Auto belandt op zijn dak na botsing door laaghangende zon, bestuurder bevrijd door hulpdiensten Bart Boterman

30 december 2019

11u40 0 Ichtegem In de Berkenlaan in Eernegem is maandagvoormiddag een bestuurder uit zijn auto bevrijd door de hulpdiensten. Hij was met zijn Dacia Duster tegen een geparkeerde Mini Cooper gebotst, waarop zijn auto op zijn dak belandde.

Buurtbewoners waren iets over 10 uur getuige van een hevig kabaal en verwittigden de hulpdiensten toen ze zagen wat er aan de hand was in hun straat. De bestuurder kon immers niet op eigen houtje uit de wagen en zat technisch gekneld. De mugheli, een ziekenwagen en de brandweer van Gistel spoedden zich ter plaatse. “De bestuurder is onder begeleiding van de mugartsen uit het wrak gehaald. De man liep uiteindelijk lichte verwondingen op”, zegt luitenant Francis Vermote van brandweerpost Gistel.

Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis overgebracht. De politie deed de nodige vaststellingen en vorderde een takeldienst. Vermoedelijk was de laaghangende zon de oorzaak van de aanrijding met de geparkeerde Mini Cooper.