Animal Resistance bezet eendenboerderij in Bekegem, 50 activisten lijmen zich vast in stal Bart Boterman

09 november 2019

13u15 2 Ichtegem In Bekegem bij Ichtegem bezetten dierenrechtenactivisten van Animal Resistance de eendenboerderij Bekegemse Foie Gras. Het gaat om een tachtigtal activisten, onder wie een kleine vijftig die de stallen zijn binnengedrongen. Ze hebben een ketting rond zich bevestigd en lijmden zich vast aan de kooien.

Volgens de politie Kouter begon de bezetting rond 11.30 uur. Op dat moment was niemand aanwezig op het bedrijf. “Er zijn vijf ploegen ter plaatse en de federale politie heeft versterking gestuurd met nog een vijftal politiewagens. Aan de mensen die voor het bedrijf protesteren op straat, kunnen wij weinig doen. Het bezetten van de stallen, op privé-eigendom, is uiteraard verboden. De activisten zullen worden verwijderd, gescreend en bestuurlijk aangehouden", zegt Annemie Wittesaele van de lokale politie Kouter.

Inmiddels zijn de meeste dierenrechtenactivisten verwijderd uit de stallen. De Federale politie brengt hen weg naar het cellencomplex in de Zandstraat in Brugge, in busjes per zes. De dertig activisten op straat blijven liederen zingen en vreedzaam protesteren. Animal Resistance wil dat het bedrijf dat foie gras produceert onmiddellijk sluit door dierenleed. De actie zenden ze live uit via hun Facebookkanaal.

Later meer reacties.