Animal Resistance bezet eendenboerderij in Bekegem, 50 activisten ketenen en lijmen zich vast in stal Bart Boterman

09 november 2019

13u15 6 Ichtegem In Bekegem bij Ichtegem bezetten dierenrechtenactivisten van Animal Resistance de eendenboerderij Bekegemse Foie Gras in de Doornhoekstraat. Het gaat om een tachtigtal activisten, onder wie een kleine vijftig die de stallen zijn binnengedrongen. Ze hebben een ketting rond zich bevestigd of lijmden zich vast aan elkaar. Ze willen dat de laatste foie gras-boerderij van Vlaanderen sluit met onmiddellijk ingang.

Volgens de politie Kouter begon de bezetting rond 11.30 uur. Op dat moment was van de eigenaars niemand aanwezig op het bedrijf. De eigenaar stelde de bezetting bij aankomst vast. “Er zijn vijf ploegen ter plaatse en de federale politie heeft versterking gestuurd met nog een vijftal politiewagens. Aan de mensen die voor het bedrijf op straat protesteren, kunnen wij weinig doen. Het bezetten van de stallen, op privé-eigendom, is uiteraard verboden. De activisten zullen worden verwijderd, gescreend en bestuurlijk aangehouden", zegt woordvoerster Annemie Wittesaele van de lokale politie Kouter.

Inmiddels zijn de meeste dierenrechtenactivisten verwijderd uit de stallen en met busjes overgebracht naar het cellencomplex van de federale politie in Brugge. De politie knipte hun kettingen door. Een tiental zit echter nog in de stallen en is aan elkaars lichaam vastgelijmd. “De federale politie is onderweg vanuit Brussel met een product om de lijm los te maken”, aldus Wittesaele. De dertig activisten op straat blijven intussen liederen zingen en vreedzaam protesteren. De actie werd ook live gestreamd op de Facebookpagina van Animal Resistance.

Eerste actie van Animal Resistance, maar ‘achterhaalde strijd’

Bekegemse Foie Gras, de laatste foie grasproducent van Vlaanderen die jaarlijks 120.000 eenden slacht, moet sowieso in 2023 worden gesloten. Dat is het gevolg van een decreet van minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA), een verbod op dwangmatig voederen. Toch willen de activisten dat de eendenboerderij nu al de deuren sluit. “Nadat we de beelden van de kleine kooien, de ondergrond waarop deze dieren moeten leven en de tientallen dode en gewonde eenden zagen, waren we allemaal erg van slag. Na aandringen bij minister Weyts om de kwekerij meteen te sluiten, is geen reactie gekomen. Daarom besloten we het heft in eigen handen te nemen om deze wantoestanden aan te kaarten”, vertelt Glenn Lemmens, de woordvoerder van Animal Resistance, die toevoegt dat het om hun eerste actie gaat. “Als de boerderij voor 2020 sluit, bespaart dit volgens ons het leed van 300.000 tot 350.000 eenden. We beseffen dat deze actie niet legaal is, maar het is ons laatste redmiddel. We zijn bereid de gevolgen te dragen”, aldus Glenn Lemmens.

Michaël Devoldere, woordvoerder van minister Weyts, heeft intussen gereageerd. “Het verbod op dwangmatig voederen is decretaal goedgekeurd, de strijd van de activisten is dus achterhaald. Ze zouden dus beter ons voorbeeld proberen te promoten en te exporteren naar elders, te beginnen met Wallonië en Frankrijk”, aldus de woordvoerder van de minister.

Stelletje hooligans

Maar vooral eigenaar Filip Callemeyn van Bekegemse Foie Gras is niet te spreken over de bezetting van zijn bedrijf. “Wij doen ons best om de dieren zo weinig mogelijk stress te bezorgen, dan komt er een zootje ongeregeld tussen de eenden en kooien rondhossen. De dieren lopen enorm gestrest, kruipen op elkaar en dat veroorzaakt wonden met bloed en zelfs sterfte. De activisten doen net het omgekeerde dan waar ze voor staan en veroorzaken nog meer leed. Het zijn een stelletje hooligans”, aldus eigenaar Filip Callemeyn. “Het verlies en de schade door deze actie raam ik nu al op 20.000 euro. Als de activisten iets willen doen aan foie gras, moeten ze dat via de bevoegde instanties doen. De wetgeving is veranderd en er komt een uitdoofbeleid voor foie gras, tot een verbod in 2023. Wij zullen ons aan de wetgeving houden, ons bedrijf omvormen en blijven overleggen met de instanties. Dit is een verloren actie”, besluit Callemeyn.