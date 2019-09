Altijd al gedroomd van een leven als kasteelheer? Lantonnois van Rode staat te koop Bart Boterman

26 september 2019

Het kasteel Lantonnois van Rode aan de Zedelgemsesteenweg in Eernegem staat te koop. De kostprijs van het geklasseerde cultureel erfgoed, in handen van de adellijke familie Lantonnois van Rode, wordt voorlopig niet bekend gemaakt. Al staat het wel in de categorie vanaf 1,5 miljoen euro op de website van Immo Dochy .

Het domein is vier hectare groot en omvat een kasteel, landhuis, stalling, kapel, conciërge, park en vijver. Historische documenten vermelden het domein voor het eerst in 1770. Het behoorde toe aan de abdij van Oudenburg en werd verbeurd verklaard door de Franse bezetter. In 1789 werd het aangekocht door Oostendse advocaat Jean-Baptiste Serruys. Hij liet er een U-vormig kasteel bouwen als vermaakplaats, gedoopt tot Château de Mr. Serruys.

Doolboskasteel

In 1859 liet de familie Serruys de toren in het midden optrekken. In 1879 werd het verkocht aan Augustus Carbon-David uit Oostende en in 1891 aan Brugs advocaat Karel Wodon-Breydel. Sindsdien vonden uitbreidingen en verbouwingen plaats, waaronder die van 1930, waarbij op het domein ook een diamantslijperij werd gebouwd. Rond 1920 kwam het in handen van de adellijke familie Lantonnois van Rode, die nog steeds eigenaar is. Het kasteel zelf staat ook bekend als het ‘Doolboskasteel’, maar de familie wil er dus van af.

Volgens Immo Dochy bestaat het kasteel uit een hall, eetplaats, leefruimte, salon, bureau, zeven slaapkamers, drie badkamers, kelders en een zolder. De conciërge omvat een woonkamer, keuken, drie slaapkamers en badkamer. Er is bovendien de mogelijkheid om twintig hectare landbouwgrond bij te kopen.

Op 2 november vindt in het park van het kasteel overigens nog een halloweenhappening plaats, met een griezeltocht ten voordele van de mugheli.