Al 183 eenden gestorven na inval Animal Resistance in foigrasboerderij: “Dieren hebben enorm afgezien” Siebe De Voogt

11 november 2019

17u24 296 Ichtegem Na een inval van de dierenrechtenactivisten van Animal Resistance zijn op de eendenboerderij van Bekegemse Foie Gras al 183 eenden gestorven. Zo’n 317 anderen worden dinsdag geslacht. “De dieren hebben enorm afgezien door het ondoordachte optreden van die zogenaamde activisten”, foetert zaakvoerder Filip Callemeyn. Hij is van plan om een klacht in te dienen.

Een veertigtal activisten van Animal Resistance drongen zaterdag rond 11.30 uur één van de stallen van de eendenboerderij binnen langs de Doornhoekstraat in Bekegem. Ze eisten dat de laatste foigraskwekerij van Vlaanderen met onmiddellijke ingang de deuren zou sluiten. De actie werd rechtstreeks gestreamd op de Facebookpagina van de dierenrechtenorganisatie en zou uiteindelijk tot een flink stuk in de namiddag duren.

183 eenden gestorven

Twee dagen na de inval blijken de gevolgen voor zaakvoerder Filip Callemeyn bijzonder zwaar. In de stal waar de activisten binnendrongen zijn volgens de man intussen 183 van de 500 eenden overleden. “Die dieren hebben enorm afgezien”, zucht Filip. “Onze eenden moeten voor de kweek van foie gras rustig blijven en zitten daarom in kooien, waarin ze niet te veel kunnen bewegen. Toen ineens veertig mensen tussen die kooien zijn beginnen rondlopen met de felle lichten van hun gsm’s aan, waren de dieren in shock. Het was afgrijselijk. Veel eenden zijn gewoon doodgevallen door de stress. Omdat de kans klein is dat de nog levende eenden zullen overleven, hebben we besloten om hen morgen (dinsdag, red.) te slachten.”

Klacht

De zaakvoerder van Bekegemse Foie Gras is niet te spreken over het optreden van Animal Resistance. “Door hun eigen domheid hebben ze de dood van honderden eenden op hun geweten. Die mensen hebben een actie gepland zonder kennis van zaken. Hun enige doel was hun eigen organisatie in de picture plaatsen en daarmee hebben ze de massale sterfte van eenden op hun geweten. Bijzonder egoïstisch als je het mij vraagt. Ik ben bereid om te luisteren naar ieders mening. Maar de gewelddadige manier waarop deze mensen die tot uiting hebben gebracht, daar heb ik geen respect voor.”

Schadeclaim

Filip Callemeyn zegt zelf getraumatiseerd te zijn door de inval van de dierenrechtenactivisten. Hij is van plan klacht in te dienen en de nodige schadeclaims. “Als 40 man plots je living zou binnenstappen, zou je toch ook in shock zijn?”, verduidelijk hij. “Ons nadeel door deze actie zal wellicht een veelvoud zijn van de 20.000 euro, waarover we het aanvankelijk nog hadden. Nog belangrijker is voor mij echter het onnodig dierenleed dat die mensen veroorzaakt hebben. Ik kan hen geen dierenrechtenactivisten noemen. Bovendien was hun actie niet meer nodig. Ons bedrijf zit momenteel al in een overgangsperiode en moet in 2023 van de overheid verplicht de deuren sluiten.”