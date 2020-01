Agenten bezoeken werf na zwaar arbeidsongeval... en ontdekken zo 21 schijnzelfstandigen Siebe De Voogt

24 januari 2020

14u37 11 Ichtegem Het bedrijf Montage Vierstraete uit Ichtegem en zijn twee zaakvoerders staan in de Brugse rechtbank terecht voor schijnzelfstandigheid en zwartwerk. Na een zwaar arbeidsongeval in Beernem ontdekte het gerecht dat hun 21 Roemeense arbeiders ingeschreven stonden als zelfstandigen. Vierstraete zou zo meer dan 1 miljoen euro aan RSZ-bijdragen ontweken hebben. De zaakvoerders riskeren elk een boete van 134.400 euro.

De Roemeense arbeiders van Montage Vierstraete waren op 13 oktober 2016 aan het werk op een werf langs de Sint-Jorisstraat in Beernem. Twee mannen waren gewelven aan het plaatsen op de derde verdieping van een bedrijfsgebouw in aanbouw, toen de vloer onder hun voeten het begaf. De arbeiders vielen een verdieping naar beneden, maar werden gelukkig niet bedolven onder het puin. Ze ontsnapten zo aan de dood.

21 zaakvoerders

Toen de politie wilde nagaan of de werknemers verzekerd waren, ging bij de agenten een belletje rinkelen. Uit de statuten van Montage Vierstraete bleek immers dat de onderneming op dat moment liefst 21 zaakvoerders had. “17 werknemers waren gedomicilieerd op hetzelfde adres in de Industriestraat”, stelde de arbeidsauditeur. “Bij een huiszoeking bleek dat de Roemenen enkel manuele taken uitvoerden. Ze hadden zelfs geen toegang tot de burelen.”

De werknemers kregen geen uitkering als er niet kon gewerkt worden bij slecht weer. Ze deden gevaarlijk werk, maar konden niet rekenen op een arbeidsongevallenverzekering Arbeidsauditeur in de Brugse rechtbank

Montage Vierstraete schreef sinds de oprichting in 2014 liefst 42 arbeiders als zelfstandige in. “De werknemers kregen zo geen uitkering als er niet kon gewerkt worden bij slecht weer. Ze deden gevaarlijk werk, maar konden niet rekenen op een arbeidsongevallenverzekering.”

Wij hebben alleen het beste voor met onze jongens. Ze worden bij ons behandeld als mijn eigen kinderen Zaakvoerster Montage Vierstraete

Het bedrijf zou door het systeem van schijnzelfstandigheid meer dan 1 miljoen euro aan RSZ-bijdragen ontweken hebben. De twee zaakvoerders riskeren elk een boete van 134.400 euro. Volgens de verdediging wisten ze niet dat ze fraude pleegden. “Mijn cliënten hebben zich in 2014 verkeerd laten adviseren door een boekhouder”, pleitte meester Veerle Van Keirsbilck. “Ze kregen jarenlang geen opmerkingen en gingen er vanuit dat ze goed bezig waren. Na het arbeidsongeval zijn hun ogen opengegaan en werken ze volgens het boekje.”

Het laatste woord was voor de zaakvoerster. “Wij hebben alleen het beste voor met onze jongens”, vertelde ze. “Ze worden bij ons behandeld als mijn eigen kinderen.” Uitspraak op 28 februari.