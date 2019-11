Aartrijkestraat blank na groot waterlek onder voetpad Bart Boterman

04 november 2019

17u54 12 Ichtegem In de Aartrijkestraat in Eernegem is maandag rond 17 uur een een groot waterlek ontstaan door een leidingbreuk onder het voetpad. Tientallen meters van de straat staan blank. De Aartrijkestraat is momenteel afgesloten voor verkeer tussen de Leliestraat en de Zedelgemsesteenweg.

De oorzaak van het lek is onbekend. Enkele woningen naast het lek kregen water binnen, maar dat werd verholpen door de brandweer door middel van zandzakjes. Uiteindelijk viel de waterschade in de woningen mee. De rioleringen konden het opborrelende water echter niet slikken waardoor de Aartrijkestraat blank kwam te staan. De brandweer probeerde water weg te pompen, maar het was wachten tot De Watergroep ter plaatse was om het lek te dichten.