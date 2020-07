Aankoopperiode Ichtegembonnen wordt verlengd tot eind augustus Timmy Van Assche

18 juli 2020

19u57 0 Ichtegem De aankoopperiode om Ichtegembonnen aan te kopen, wordt verlengd tot eind augustus. Normaal gezien liep de periode om zo’n waardebon aan te kopen af op 15 juli.

Het principe van de Ichtegembon in simpel. Inwoners die zo'n bon van 10 euro aankopen, krijgen er finaal 2 euro aankoopwaarde van de gemeente bovenop. Het is één van de gemeentelijke initiatieven om de lokale economie te steunen, bovenop de lokale coronahinderpremie van 250 euro en de gunstmaatregel voor de markten. Aanvankelijk legde het Ichtegemse schepencollege de aankoopperiode vast van 1 juni tot en met 15 juli. Nu wordt die periode dus verlengd.

Waarom

“Tussen 1 juni en 15 juli 2020 werden zo’n 20.000 Ichtegembonnen aangekocht”, vertelt schepen van Lokale Economie, Magali Segers (Liberaal 2018). “200.000 euro is dus al richting de Ichtegemse handelaars gevloeid. Het lokaal bestuur legt daarbij nog eens 40.000 euro, want voor elke aangekochte waardebon leggen we 20 procent op.” De gemeente voorziet 60.000 euro voor de Ichtegembonnen, zo schetst burgemeester Jan Bekaert (WIT). “We hebben nu beslist om de aankoopperiode van de bonnen te verlengen tot eind augustus of tot het bedrag van 60.000 euro volledig werd opgebruikt. We merken dat er nog steeds interesse is bij onze inwoners om de bonnen aan te kopen en we willen de voorziene 60.000 euro ook volledig spenderen aan onze lokale economie.”

Praktisch

Via de website www.ichtegem.be/ichtegembon word je doorgestuurd naar het aankoopplatform. Je klikt je favoriete handelaar(s) aan, geeft aan hoeveel bonnen je wenst te kopen en betaalt alles online. Daarna kun je jouw bon(nen) onmiddellijk downloaden. Het lokaal bestuur stort daarna het bedrag van de waardebon, vermeerderd met 20 procent door naar de rekening van de handelaar. De aangekochte bon(nen) zelf kun je vanaf 1 september tot en met 30 april 2021 gebruiken bij de handelaar(s) waarvoor je hebt aangekocht.