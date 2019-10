87-jarige pleegt vluchtmisdrijf na aanrijding Bart Boterman

20 oktober 2019

12u43 0 Ichtegem In de Arthur Coussensstraat in Ichtegem pleegde een bestuurder zaterdagmorgen vluchtmisdrijf na een aanrijding van een geparkeerd voertuig. Een getuige kon echter de nummerplaat van de wagen noteren en verwittigde de politie.

Die trof de bestuurder thuis aan, het bleek te gaan om een 87-jarige man uit Ichtegem. Het is niet duidelijk of hij zich al dan niet bewust was van de aanrijding. Het aangereden voertuig raakte beschadigd en dient hersteld te worden. De politie stelde een proces-verbaal op.