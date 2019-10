85-jarige bewoner sterft bij zware brand Bart Boterman

10 oktober 2019

11u14 86 Ichtegem In de Zuidstraat in Ichtegem woedde donderdagmorgen rond 10 uur een zware uitslaande brand in een woning. De politie bevestigt dat de bewoner, een 85-jarige man, overleden is in de brand.

Een rookpluim was tot kilometers ver te zien. Brandweerposten van Gistel, Oostende, Oostkamp, Blankenberge, Brugge en Torhout zijn ter plaatse. Tankwagens rijden af en aan. “Ik kan bevestigen dat er een dodelijk slachtoffer is gevallen, namelijk de 85-jarige bewoner. De oorzaak van de brand is onduidelijk. Het parket heeft een branddeskundige en een wetsdokter aangesteld”, zegt Annemie Wittesaele van de lokale politie Kouter. Ook Fluvius is ter plaatse om de elektriciteit af te sluiten. Door de brand zou mogelijk ook asbest zijn vrijgekomen.

Het slachtoffer was weduwnaar en woonde alleen in het huis. Slachtofferhulp van de politie Kouter ontfermt zich over de familie.