85-jarige bewoner sterft bij zware brand: “Hij was niet meer goed te been” Bart Boterman

10 oktober 2019

11u14 86 Ichtegem De 85-jarige Louis Verheye uit de Zuidstraat in Ichtegem is donderdagmorgen om het leven gekomen door een zware brand in zijn woning. De brandweer vond hem in het huis, maar alle hulp kwam te laat.

Toen buurtbewoners donderdagmorgen de brand opmerkten en de hulpdiensten verwittigden, sloegen de vlammen al hevig uit het dak. De rook was tot kilometers ver te zien. Liefst zes brandweerposten, die van Gistel, Oostende, Oostkamp, Blankenberge, Brugge en Torhout, snelden ter plaatse met autopompen en tankwagens. Eens de brandweer de woning binnendrong, werd het levenloze lichaam van bewoner Louis Verheye (85) gevonden. De man werd uit het huis gehaald, maar alle hulp kwam te laat. “Uit het onderzoek van de branddeskundige en de wetsdokter blijkt dat het vuur accidenteel is ontstaan en er niemand anders betrokken was bij het overlijden", laat het parket van Brugge weten.

Louis was niet meer goed te been. Dat heeft er wellicht toe geleid dat hij niet tijdig kon ontsnappen uit de brand Kennis van Louis Verheye

Mogelijk asbest

Het vuur woedde zo hevig dat de brandweer het huis - dat tussen twee landbouwbedrijven ingesloten ligt - uiteindelijk gecontroleerd moest laten uitbranden. Intussen was een ploeg van Fluvius naar de Zuidstraat gereden om de elektriciteit van de woning af te sluiten. Tijdens de brand kwam volgens de brandweer mogelijk ook het kankerverwekkende asbest vrij, dus moesten ze in omliggende woningen en landbouwbedrijven de ventilatie uitschakelen.

Slachtofferhulp

Louis Verheye had geen kinderen en was weduwnaar. Zijn echtgenote Paula Blomme stierf in augustus 2015 op 82-jarige leeftijd. Volgens kennissen leefde Louis de jongste jaren een eerder teruggetrokken bestaan, omdat hij niet meer goed te been was. “Dat laatste heeft er wellicht toe geleid dat hij niet tijdig kon ontsnappen uit de brand”, klinkt het. Louis Verheye laat wel nog een nicht achter die hij geregeld zag. De vrouw kwam ter plaatse bij de woning nadat ze het nieuws had vernomen. Slachtofferhulp van de politie Kouter ontfermde zich over haar.