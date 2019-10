5 rijbewijzen ingehouden tijdens grote controle in Aartrijkestraat Bart Boterman

13u16 0 Ichtegem De politie Kouter hield zaterdagavond een grootschalige controle in de Aartrijkestraat in Eernegem. De resultaten: 4 bestuurders keken te diep in het glas en 1 bestuurder was onder invloed van drugs. Daarnaast werden tal van andere inbreuken vastgesteld.

De verkeersploeg van politie Kouter stond tussen 21.15 uur en middernacht opgesteld in de Aartrijkestraat. 169 bestuurders ondergingen een sampling, waaruit moet blijken of er mogelijk sprake is van alcoholopname. Dat resulteerde in 96 ademtesten waarvan twee positief en 2 ‘alarm’. De rijbewijzen werden respectievelijk zes uur en drie uur ingehouden. Een bestuurder moest zijn rijbewijs meteen voor vijftien dagen inleveren voor sturen onder invloed van drugs.

Daarnaast hadden vijf bestuurders hun rijbewijs niet op zak en tien bleken niet op orde met de inschrijving van hun voertuig. Twee auto’s bleken niet gekeurd en een bleek niet verzekerd. Allen kregen een proces-verbaal en of een boete.