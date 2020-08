300.000 euro om verouderd dak van sporthal van Eernegem op te knappen Timmy Van Assche Bart Boterman

03 augustus 2020

18u45 0 Ichtegem Het gemeentebestuur van Ichtegem trekt iets meer dan 300.000 euro uit om het dak van de sporthal in deelgemeente Eernegem te renoveren. Er zijn namelijk ernstige gebreken vastgesteld.

Het dak van de Eernegemse sporthal is hoogdringend aan een opknapbeurt toe. De constructie dateert dan ook van begin jaren zeventig. “Onder het dak van ruim 2.600 vierkante meter zitten de sporthal zelf, kleedkamers, technische ruimte, cafetaria en het conciërgegebouw”, zegt schepen Tina Ledaine (Liberaal 2018).

Lichtstraat verdwijnt

De oude metalen platen verdwijnen, in de plaats komen logischerwijs isolatie en nieuwe roofing. De lichtstraat in het dak verdwijnt, nadat verscheidene gebruikers hadden aangegeven die als hinderlijk te ervaren. Het gemeentebestuur hoopt de werken eind april te beëindigen. Later staat ook nog de aanpak van de sportvloer gepland.