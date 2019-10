‘Reveil’ doorbreekt de stilte op alle gemeentelijke begraafplaatsen op 1 november Timmy Van Assche

28 oktober 2019

15u02 0 Ichtegem Het project ‘Reveil’ wil de stilte en de kille sfeer op een dag als 1 november doorbreken. Fanfares of andere artiesten spelen een korte, serene akoestische sessie voor een klein publiek op hun lokale begraafplaats. Opgelet: er worden verkeersmaatregelen genomen nabij de begraafplaats van Ichtegem.

‘De Reke van 1’ speelt opnieuw twee concerten op de nieuwe begraafplaats in Eernegem. In Ichtegem brengt fanfare Sint-Cecilia in de voor- en namiddag aangepaste sfeermuziek. Deze activiteiten vinden plaats om 10.30 en 14 uur. In Bekegem zorgt een doedelzakspeler van de West Coast Pipe Band na de middag voor kippenvel, tussen 14 en 16 uur. De begraafplaatsen zijn tot en met vrijdag 1 november (Allerheiligen) open van 8 tot 17.30 uur. Tijdens deze periode zal het gemeentebestuur de begraafplaatsen afsluiten buiten de openingsuren.

Verkeersmaatregelen

Op 1 en 2 november worden er extra verkeersmaatregelen genomen voor de begraafplaats te Ichtegem, telkens van 8 tot 18 uur. Zo is er éénrichtingsverkeer langs de Arthur Coussensstraat vanaf de Grysonstraat tot aan de Diksmuidebaan en is er geen toegang tot de Sportlaan wegens de werken aan de sporthal. Die laatste maatregel geldt niet voor bewoners. Er geldt ook uitgezonderd plaatselijk verkeer in de Keibergstraat (vanaf de Diksmuidebaan tot de Engelstraat), in de Veldstraat (vanaf de N33 tot de Keibergstraat) en in de Vijfwegestraat(vanaf de Diksmuidebaan tot de Veldstraat). De begraafplaats is enkel te bereiken vanuit de N33 - Diksmuidebaan (De Reiger) en centrum Ichtegem (Engelstraat).