‘Nacht van de Duisternis’ strijkt neer in Wijnendalebos Timmy Van Assche

28 september 2020

20u13 0 Ichtegem Ichtegem, Koekelare en Kortemark slaan opnieuw de handen in elkaar voor de organisatie van ‘De Nacht van de Duisternis’. Op zondag 11 oktober kunnen inwoners van de drie gemeenten genieten van een rustgevende dauwtrip met gids in het Wijnendalebos.

De Nacht van de Duisternis is een jaarlijks initiatief van vzw Preventie Lichthinder, de Vereniging voor Sterrenkunde (VVS) en diverse natuurverenigingen om de aandacht te vestigen op lichtvervuiling. “Nog steeds wordt verlichting nodeloos de hemel in gestraald. Daarom gaat de openbare (monumenten)verlichting tijdens de Nacht van de Duisternis in Ichtegem uit", laat het lokale bestuur weten.

Maar er is meer. “Sinds enkele jaren organiseren we in Ichtegem samen met de buren van Koekelare en Kortemark een activiteit in het kader van de Nacht van de Duisternis”, schetst bevoegd schepen Celesta Muylle (WIT). “Dit jaar zijn wij de organiserende gemeente. We kozen voor een coronaproof wandeling in de vroege ochtend, een dauwtrip zeg maar. Onder begeleiding van een natuurgids stappen we door het bos van Wijnendale om de prachtige natuur te zien ontwaken”, vertelt de schepen.

Deelnemers kunnen kiezen uit twee starttijdstippen: groep 1 vertrekt om 6.30 uur en groep 2 om 6.45 uur. Afspreken gebeurt aan de parking van het kasteel van Wijnendale in het Fonteinpad 2 in Torhout. Deelnemen is gratis, maar vooraf inschrijven bij de Ichtegemse milieudienst is verplicht. Dit kan via 051/59.11.36 of milieudienst@ichtegem.be. Alle deelnemers worden gevraagd een mondmasker te dragen.