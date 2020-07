“Heerlijk wandelen langs de Moerdijkvaart”: koffiebrander Pieter Hanssens toont zijn warmste vakantieplek van Vlaanderen

Ichtegem

Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is . Vandaag: de Moerdijkvaart op de grens van Eernegem, Moere en Koekelare. Pieter Hanssens (60) van koffiebranderij Torenhof vertelt waarom een bezoek absoluut de moeite waard is.