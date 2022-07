Hundelgemsesteenweg open voor verkeer

Waregem Politie waarschuwt voor oplichting oudjes door valse bankmede­wer­kers: “Geef nooit je persoonlij­ke code af.”

De federale politie waarschuwt voor een nieuwe vorm van oplichting, die (opnieuw) oudere mensen viseert. De daders doen zich voor als bankmedewerker en gaan bij de slachtoffers thuis langs, zogezegd om te helpen. Van verschillende mensen is nadien de bankrekening geplunderd. Onder meer in de Waregemse regio waren de daders al actief. “De politie vraagt om zeker nooit je persoonlijke code of je bankkaart te geven aan iemand die je niet kent en meteen de politie te contacteren”, aldus An Berger van de federale politie.

