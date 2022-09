Humor op Maandag bestaat al liefst 25 jaar: “Buiten Alex Agnew zijn alle comedians hier geweest, de meesten zijn echt heel aimabel”

Met Gunther Lamoot komt komende maandag vanaf 20.30 uur een bekende naam naar Humor op Maandag in brasserie Kapittel in de Ooievaarstraat in Wervik. Het wordt een feestjaar met verschillende toppers. Ivan Volcke (67) begon namelijk 25 jaar geleden met Humor op Maandag.

Ivan Volcke begon in november 1997 als uitbater van café Sultan, een bruine kroeg op het Sint-Maartensplein. “Ik wilde iets doen om volk te lokken en kwam op het idee van stand-upcomedy”, blikt Ivan naar het prille begin terug. “Folk zat toen in Dranouter, blues in Banana Peel in Ruiselede en daar tegen concurreren zag ik niet zitten. In die periode waren er nog maar een paar stand-upcomedians. Een vast circuit bestond niet en de weinige comedians werkten niet met een boekingskantoor. Het eerste optreden was van 2 Heren & Heren. Het was een periode dat er nog geen gsm was en iemand bereiken via de vaste telefoon moest.”

Volledig scherm Gunther Lamoot © Henk Deleu

“Ik kreeg veel hulp van Filip Saelens. Hij was een vriend van onze accordeonist van The Swigshift en hij begon boekingen te doen voor onze groep. Hij legde de contacten met comedians en ik sprak de prijs met hen af. Na twee jaar werkte ik voor de eerste keer samen met een boekingsbureau. In die tijd kostte Wouter Deprez 2.000 Belgische frank (50 euro, nvdr). Idem voor David Galle.”

Het een kwart eeuw volhouden is uiteraard een hele prestatie. “Voor gemiddeld 40 tot 50 aanwezigen”, klinkt het. “Een maandagavond is ideaal voor artiesten. Ze hebben dan na het weekend geen optreden en kunnen bij ons een try-out doen. Met een vast publiek dat kan appreciëren dat het goed is. En er is ook de formule. Iedereen zit aan tafel en in beperkt gezelschap. Maandag is ook ideaal, want dat is de sluitingsdag van het café.”

Volledig scherm gastenboek Humor op Maandag © RV

Gastenboeken

“We werken ook altijd met een pauze. Gunther Lamoot komt maandag zo kort mogelijk voor de première van zijn show nog een try-out doen en daardoor is zo iemand betaalbaar. Wie de afgelopen jaren het meest kwam, heb ik nu geboekt voor ons jubileumjaar.”

Ivan heeft door de jaren heen uiteraard een goede band met al die comedians. “De meesten zijn echt heel aimabel en bereid om nog een kwartier langer op te treden als ze zich amuseren. Het zijn sympathieke kerels. De meesten komen achteraf met het publiek nog een pint pakken. Ik kan van geen enkele artiest zeggen dat ze een ‘dikke nek’ hebben. We zijn waarschijnlijk de oudste club in Vlaanderen die regelmatig uitpakt met stand-upcomedy. We hebben mooie momenten gehad. Al die commentaren van de artiesten in de twee gastenboeken zijn geestig om te lezen.”

Volledig scherm Han Solo komt op 24 april © Sobinco

Alex Agnew

Anekdotes zijn er natuurlijk ook. “Zoals die ene keer met Marcel Vanthilt”, lacht Ivan. “Bij ons waren Kamagurka en Herr Seele. Dat was toen in de Sultan. Ze schreven beiden wat in het gastenboek en diezelfde avond had Marcel Vanthilt een optreden in Forum. Hij kwam bij ons een spaghetti eten en kwakte een deel op het gastenboek, op de bladzijden waarop Kamagurka en Herr Seele net iets hadden neergepend. Vanthilt dacht dat dit grappig was.”

“Freddy De Vadder knipte een deel van zijn valse snor af en kleefde die in het gastenboek. Op Alex Agnew na zijn alle comedians op Humor op Maandag geweest. Agnew wil niet komen naar een cafeetje in Wervik. Neen, ik ben daarin niet ontgoocheld. Het is een Antwerpenaar, hé.” (lacht)

Volledig scherm Freddy De Vadder © BC

Humo's Comedy Cup

En of Volcke zelf een comedian is? “Ik ben altijd gek geweest op woordspelingen. Als klein manneke zat ik in de jaren ’60 te kijken naar de eindejaarsconferences van Toon Hermans. Ik ben altijd graag een kluchtigaard geweest. Met The Swigshift zijn we zowel bekend voor onze muziek als mijn bindteksten. Ik deed ooit in Stasegem één keer mee aan Humo’s Comedy Cup. We mochten supporters meebrengen, maar ik had alleen mijn echtgenote Christine mee. Ik ging daar zeker niet af. Ik stond al laatste op het podium en liet horen dat de andere al mijn kluchten hadden verteld.”

Dat er al zoveel bekende comedians de revue passeerden is opmerkelijk, maar het is even opmerkelijk dat de afgelopen jaren de toegangsprijs ongewijzigd tien euro blijft. “Dat valt van niet te hoog”, zegt Ivan, die alvast nog niet denkt aan ophouden. “Ik doe verder en vind het zelf geestig. Dankzij mijn publiek kan ik verder doen. En is er nog opkomend talent.”

Volledig scherm Nigel Williams komt op 27 maart © Photo News

Maandag 26 september mag Gunther Lamoot om 20.30 uur de spits afbijten. Op de agenda staan verder Piet De Praitere (24 oktober), Jasper Posson (28 november), Nigel Williams (30 januari), Ygor (27 februari), Piv Huvluv (27 maart), Han Solo (24 april) en Steven Mahieu (22 mei).

