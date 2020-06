Exclusief voor abonnees Zussen Sofie en Anne bevallen met elf minuten verschil: “Mijn water brak toen ik van haar een berichtje kreeg” Wouter Demuynck

07 juni 2020

19u46 0 Hulshout De Hulshoutse zussen Sofie (25) en Anne Horemans (28) zijn allebei op 27 mei bevallen van hun eerste spruit. Alsof dat nog niet bijzonder genoeg is, kwamen hun baby’s ter wereld met een tijdsverschil van amper 11 minuten. “Het gaat echt wel speciaal worden. Ze zullen ongetwijfeld veel met elkaar omgaan, veel keuze hebben ze niet.” (lacht)

Het verhaal van Sofie en Anne is er eentje vol toevalligheden. Op woensdag 27 mei was Anne om 4 uur ‘s morgens voor haar bevalling naar het Heilig Hart Ziekenhuis van Lier vertrokken. Een viertal uur later stuurde ze een berichtje naar haar zus Sofie, die vlakbij woont, met de vraag om de hond uit te laten. “Maar daar zijn we niet geraakt”, steekt Sofie van wal. “Op het moment dat ik dat berichtje kreeg, is mijn water gebroken. (lacht) Hoewel ik pas voor 21 juni uitgerekend was. We vertrokken dus ook meteen naar het ziekenhuis van Lier.”

