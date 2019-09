Woonzorgcentrum De Hoef officieel geopend Wouter Demuynck

05 september 2019

20u42 0 Hulshout Woensdagavond vond in Hulshout de officiële opening plaats van Residentie De Hoef. Het woonzorgcentrum en de bijhorende assistentiewoningen aan de Schietboompleinstraat kunnen 59 senioren huisvesten, in 2020 wordt de capaciteit verhoogd naar 100 bedden.

Met Residentie De Hoef wil beheerder Orpea een ‘dorp in een dorp’ creëren. Het is omringd door groen, ligt aan een ruime vijver en beschikt zelfs over een eigen restaurant. Het woonzorgcentrum zelf biedt plaats aan 34 bewoners, maar in 2020 komen daar nog eens 41 bewoners bij met de ingebruikname van de eerste verdieping. Op de tweede verdieping bevinden zich ook nog 25 assistentiewoningen. Momenteel hebben al zo'n 40 bewoners hun intrek genomen in het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen, die enkele maanden geleden de deuren openden.

“In deze residentie staat de bewoner centraal, met prachtige grote kamers en flats met een waaier van diensten en een constante professionele begeleiding”, zegt Inge Verrycken van Orpea. “Voor elke resident wordt er een individueel zorgtraject opgestart om optimaal te kunnen genieten en hen de kans te bieden om een rijk en dynamisch sociaal leven te ontwikkelen. Elke dag valt er wat te beleven. Het is zo dat we trachten het leven van buiten naar binnen te brengen en omgekeerd. Deze residentie biedt ook een enorm aanbod aan nieuwe werkgelegenheid voor de lokale inwoners.”