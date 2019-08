Wagen vliegt over de kop en belandt in weiland Toon Verheijen

19 augustus 2019

07u06 8

De bestuurder van een personenwagen is zondagnacht gewond geraakt bij een zwaar verkeersongeval op de Grote Baan in Hulshout. De man verloor in een bocht de controle over het stuur van de wagen, ramde een boom, een elektriciteitskast en enkele weipalen om uiteindelijk met zijn voertuig ondersteboven in een weiland te belanden. Volgens de eerste vaststellingen zou de bestuurder gedronken hebben.