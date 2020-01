Vrouw ziet vriend sterven na overdosis: ondanks veroordeling voor schuldig verzuim blijft ze zelf verslaafd Jef Van Nooten

20 januari 2020

12u00 0 Hulshout Een 30-jarige vrouw uit Hulshout blijft ondanks een dodelijke overdosis van haar vriend met een drugsverslaving kampen. De vrouw werd in februari 2018 nog veroordeeld voor schuldig verzuim bij de dood van haar vriend. Maandag stond ze samen met haar nieuwe partner terecht. Opnieuw voor drugsfeiten. De vrouw riskeert 6 maanden cel, haar nieuwe vriend 2 jaar.

De 30-jarige Q.V.C. uit Hulshout werd in februari 2018 veroordeeld tot een probatieopschorting van 8 maanden. Concreet wil dat zeggen dat ze zich 8 maanden lang aan voorwaarden moest houden. In haar geval: een behandeling volgen zodat ze zou afkicken van drugs. De vrouw kreeg die straf nadat haar toenmalige vriend op 13 juli 2017 in Hulshout was gestorven aan een overdosis drugs. De rechtbank veroordeelde haar voor schuldig verzuim. Omdat de vrouw wist dat haar vriend er zeer slecht aan toe was. Ze zocht op internet op wat de gevolgen kunnen zijn van overmatig speedgebruik èn ze stuurde een sms naar een vriend om hem te vertellen over de zorgwekkende toestand van haar vriend. Toch verwittigde ze de hulpdiensten niet. Toen V.C. ’s morgens wakker werd, was haar vriend overleden aan de oversdosis.

Nieuwe relatie

Je zou denken de dood van je vriend en de daaropvolgende veroordeling voor schuldig verzuim een impact heeft, maar niet zo voor Q.V.C. De vrouw startte een nieuwe relatie. Opnieuw met een zware drugsgebruiker, en ook zij begon terug te gebruiken. Het openbaar ministerie vorderde een effectieve gevangenisstraf van 6 maanden en een geldboete. “In de laatste maand van haar voorwaarden heeft ze een nieuwe vriend leren kennen, en is ze met hem gaan samen wonen. Sindsdien gebruikt ze wel terug drugs, maar het gaat niet om een problematisch gebruik”, benadrukt advocaat Vincent Andries.

Brandblusapparaat

Die nieuwe vriend is de 30-jarige J.G. uit Hulshout. Hij riskeert een effectieve gevangenisstraf van 2 jaar voor zijn drugs- en wapenproblematiek. De politie startte een onderzoek nadat een drugsgebruiker in maart 2019 verklaarde dat hij zijn drugs had aangekocht bij J.G. Tijdens een huiszoeking werden verscheidene soorten drugs aangetroffen, onder meer verstopt in een namaak brandblusapparaat met afneembare bodem. Tijdens een eerdere huiszoeking in 2017 waren ook al verboden wapens gevonden en een kookpot met 87cl GHB aangetroffen naast het fornuis. “Hij heeft regelmatig wapens op zak en is al meermaals betrapt met grote hoeveelheden drugs”, motiveerde aanklager Sofie Bruyninckx de strafvordering van 2 jaar.

Vonnis op 17 februari.