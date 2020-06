Vlonderpad naar Hof ter Borght biedt veilig alternatief voor toegang via drukke gewestweg: “Wandelaars kunnen rustig tot aan het kasteeldomein kuieren” Wouter Demuynck

15u26 3 Hulshout Het Hof ter Borght in Hulshout beschikt voortaan over een vlonderpad - een plankenweg - langs de Netedijk dat naar het kasteeldomein leidt. Het domein was voor wandelaars tot voor kort enkel toegankelijk via een drukke gewestweg, maar het vlonderpad biedt nu een veilig alternatief.

Het kasteeldomein van Hof ter Borght, dat in de late 18de eeuw ontstond, werd in 2016 in erfpacht genomen door Kempens Landschap en de gemeente Hulshout. Beide partners hebben nu een vlonderpad aangelegd zodat het kasteeldomein niet enkel meer bereikbaar is via de drukke gewestweg N15.

“Langs de Netedijk kunnen wandelaars rustig en veilig tot aan het domein kuieren. Omdat dit deel van het kasteeldomein erg drassig is, kozen we voor een vlonderpad. Voor de aanleg daarvan kreeg Kempens Landschap 16.250 euro steun uit de gebiedsgerichte werking van Merode”, zegt Kathleen Helsen (CD&V), covoorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde van de provincie Antwerpen.

Restauratie

Ook in de rest van het park staan er dit jaar nog heel wat werken op de planning. “In december startten we met de restauratie van het monumentale bruggetje naar het eiland in het park. Tegen de zomer zal het bruggetje weer in ere hersteld zijn”, aldus Jan De Haes (N-VA), tevens covoorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde.

“In het park van Hof ter Borght vind je ook een bijzondere monumentale bomencollectie terug. Een boomverzorger zal deze bomen dit jaar bijsnoeien om ze in goede conditie te houden. Tot slot zal er, in samenwerking met Bosgroep Zuiderkempen, in het bosgebied een dunning uitgevoerd worden. Zo komt er terug meer licht in het bos en krijgt het bos meer kansen om uit te groeien tot een waardevol inheems loofbos.”

Op termijn willen Kempens Landschap en het Hulshoutse gemeentebestuur ook de vijver herstellen door slib te ruimen en de vijver opnieuw te verbinden met de Grote Nete. Daardoor zal de vijver nooit meer droog komen te staan.