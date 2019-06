VIDEO. Bestuurder (65) overleden na zware crash Toon Verheijen

01 juni 2019

15u21 0

Een 65-jarige man uit Heist-op-den-Berg is zaterdagmiddag overleden na een zwaar verkeersongeval op het Industriepark in Hulshout. De man kwam met zijn wagen helemaal onder een oplegger terecht die geparkeerd stond op het bedrijfsterrein van transportfirma Hendrickx. “De bestuurder is om een onduidelijke oorzaak afgeweken van zijn rijbaan”, zegt Cris Wandelseck, korpschef van de politiezone Zuiderkempen. “Hij is ter plaatse overleden. Het parket stuurde nog een wetsgeneesheer, een verkeersdeskundige en het labo ter plaatse voor de nodige vaststellingen en om de precieze omstandigheden van het ongeval te achterhalen.” Volgens de eerste vaststellingen waren er geen remsporen te zien.

Een getuige die in een aanpalend bedrijf aan het werk was, heeft het ongeval horen gebeuren. “Ik was binnen aan het werk, maar de raam stond open", zegt de man. “Ik hoorde een enorme harde knal en ben onmiddellijk buiten gaan kijken. We zijn nog naar het voertuig gelopen en riepen nog op de bestuurder, maar hij reageerde niet meer. Mogelijk was hij dan al overleden."