Verhuurfirma Plus Events voor 30.000 euro bestolen op Vestiville: “Vermoedelijk het werk van andere leveranciers” Kristof De Cnodder

04 juli 2019

16u21 0 Hulshout Het geflopte muziekfestival Vestiville draaide ook voor de Houtvense verhuurfirma Plus Events uit op een kater van jewelste. In de chaos die volgde op de afgelasting van het festival werd er voor 30.000 euro aan licht- en geluidmateriaal van Plus Events gestolen. “Ik vermoed zelfs dat ook andere leveranciers dingen hebben gepikt”, zegt zaakvoerder Glenn Van Hoegaerden (28).

Het Vestiville festival in Lommel viel eind vorige week door organisatorische problemen compleet in het water. Op het moment dat al heel wat muziekliefhebbers op het festivalterrein waren toegekomen, werd het zaakje afgeblazen. Deze laattijdige afgelasting bracht veel onvrede en ook de nodige chaos met zich mee. In al dat tumult werd toeleverancier Plus Events dus bestolen.

“Afgelopen vrijdag was ik met een paar medewerkers aanwezig in Lommel, waar we nog de hele dag waren bezig geweest met het inrichten van vier Vestiville podia”, vertelt Glenn Van Hoegaerden. “Rond 17 uur vernamen we via de sociale media – niet rechtstreeks via de organisatie – dat het feestje niet doorging. Daarop beslisten we om zo snel mogelijk de door ons geleverde licht- en geluidsinstallaties weer in te pakken. Jammer genoeg stelden we gaandeweg vast dat er heel wat spullen waren verdwenen.”

Volgens Van Hoegaerden is er voor 30.000 euro aan materiaal ontvreemd. “Draaitafels, versterkers, verlichting,… Noem iets op en het is weg. Er zijn ook een paar echt grote stukken kwijt, dingen die je enkel met een bestelwagen kan transporteren. Volgens mij zijn het dus ook andere leveranciers geweest die me hebben bestolen. Dat kan haast niet anders.”

Geen camerabeelden

Glenn Van Hoegaerden diende intussen klacht tegen onbekenden in bij de Lommelse politie. De politie onderzoekt de zaak, maar kan jammer genoeg niet rekenen op de hulp van camerabeelden. De bewakingsfirma die het festival moest beveiligen, bleek immers voortijdig te zijn gestopt met filmen. De firma hield het voor bekeken omdat ze – in tegenstelling tot gemaakte afspraken – geen voorschot had ontvangen van de organisatie.

Niet verzekerd

En alsof dat allemaal nog niet genoeg pech was voor Glenn Van Hoegaerden blijkt zijn verhuurde materiaal ook niet verzekerd. “Een verzekeringspremie zou me handenvol geld kosten”, zucht de gedupeerde, die acht jaar geleden met zijn bedrijfje begon. “Misschien moet ik in de toekomst toch maar een verzekering overwegen, want dit is natuurlijk helemaal een dure grap. Of de diefstal me in de komende weken voor grote praktische problemen stelt? Gelukkig beschik ik nog over ander materiaal. De evenementen waaraan ik de komende weken lever, komen dus niet in het gedrang.”

Wie nuttige tips heeft in verband met de diefstal, kan Glenn Van Hoegaerden contacteren op het telefoonnummer 0474/34.80.40.