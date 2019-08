Tattoo van Remco Evenpoel pronkt op borstkas wielerfan na verloren weddenschap Antoon Verbeeck

27 augustus 2019

15u29 0 Hulshout De 33-jarige Mathias Seykens, een Itegemenaar die in Hulshout woont, gaat voortaan door het leven met Europees kampioen wielrennen Remco Evenepoel op zijn borstkast. Mathias liet een tattoo zetten van Evenepoel na een verloren weddenschap tijdens een mannenweekend.

“Ik volg Evenepoel al een tijdje, van toen hij net kwam kijken op het hoogste niveau, en ben gecharmeerd door zijn talent. Tijdens een mannenweekend, een vrijdag voor de wielerklassieker Clasica San Sebastian, kwam zijn naam ter sprake toen we het over mogelijke winnaars hadden. Op een gegeven moment deed ik de uitspraak: ‘Als Evenepoel morgen wint, dan laat ik een tatoeage zetten’. Een dag later waren al mijn maten natuurlijk hevig aan het supporteren voor Evenepoel. Toen die als eerste over de streep, dacht ik wel even: shit, ik heb het vlaggen.”

“Eigenlijk vind ik het niet zo heel erg. Ik heb niet de eerste de beste op mijn lichaam staan hé. Remco gaat ons wielerliefhebbers nog mooie momenten geven. Ik ga nog veel mogen pronken met mijn tattoo. Ze werd trouwens gezet door Tijs Vanneste, de vaste tatoeëerder van Tom Boonen”, legt Mathias uit. “Het is niet de bedoeling dat ik er een groot stuk van ga maken en al zijn overwinningen op mijn lijf ga zetten. Mijn vriendin is trouwens geen al te grote fan van de tattoo, omdat er nu een andere vent op mijn borstkast staat.”

“Iemand belde me op om te zeggen dat er een tattoo van Remco op de sociale media circuleerde”, reageert vader Patrick Evenepoel. “Het is een mooie tattoo, moet ik zeggen. Als die mens dat graag heeft, dan kan daar niets op tegen hebben.” De Europees kampioen verschijnt donderdag aan de start van de Ronde van Duitsland en kon zelf niet reageren.