Stef Vervoort (KVC Houtvenne): “We zijn klaar voor de start van de competitie” Jef Tegenbos

22 september 2020

10u23 0 Hulshout Het heeft lang genoeg geduurd. Maar omdat verschillende ploegen uit de reeks het voorbije weekend nog actief waren in de Croky Cup, gaat de competititie in tweede afdeling B pas woensdagavond van start. Voor Houtvenne is het een nog onbeschreven hoofdstuk in de rijke en succesvolle clubgeschiedenis.

Houtvenne en zijn trainer Geert Van Dessel hebben de voorbije jaren een indrukwekkende weg afgelegd. Met beperkte middelen werd het onderste uit de kan gehaald. Stef Vervoort is al enkele jaren een gevestigde waarde.

“We mogelijk alleszins terugblikken op een geslaagde voorbereiding”, bevestigt de flankspeler. “Met een vriendschappelijke wedstrijd tegen Durbuy en de bekerpartij tegen Heur-Tongeren, konden we een positieve balans voorleggen. Het is jammer dat ons bekeravontuur één week voor de competitie is geëindigd. Maar in het nemen van strafschoppen moet je wat geluk hebben. In die eerste bekerpartij, tegen Boezinge, koos het dubbeltje in dat onderdeel voor onze kant.”

Nieuwe gezichten

Houtvenne zag tijdens het tussenseizoen enkele sterkhouders vertrekken. Maar in de loop van de voorbereiding werden die plaats ingevuld.

“De komst van de nieuwe spelers is stap voor stap gegaan. De club heeft opnieuw goed werk geleverd. Alle respect voor de mensen die achter de scherm het plaatje laten kloppen. Dat goede gevoel neem je als speler mee op het terrein.”

Debuut

Het gaat allemaal bijzonder snel voor Houtvenne. Maar dat tweede afdeling plots op het visitekaartje van de club staat, is enkel en alleen een eigen verdienste.

“Het debuut in tweede afdeling wordt een pittig verhaal”, beseft Stef Vervoort. “Na de wedstrijd van woensdagavond zal er een klein tipje van de sluier gelicht zijn. Hoogstraten is een sterke tegenstander die het klappen van de zweep kent. Bij ons beginnen de puzzelstukjes in mekaar te vallen. Ondanks de korte voorbereiding hebben we de voorbije weken als groep hard gewerkt. Mijn positie is iets gewijzigd omdat ik nu de kans krijg om meer naar het centrum te komen. Maar de voorbije jaren heb ik op die linkse kant eveneens mijn werk kunnen doen.”