Snoeiwerken Sint-Michielskerk kondigen start restauratie aan: “Pas wanneer de planten verwijderd zijn kunnen we de toestand van de muren beoordelen” Wouter Demuynck

16 juni 2020

17u37 0 Hulshout De ruïne van de Sint-Michielskerk in Westmeerbeek (Hulshout) wordt momenteel onder handen genomen door een gespecialiseerde firma. Aangezien het beschermde monument overwoekerd is met klimplanten, snoeit en snijdt de firma de planten voorzichtig door. Eenmaal ze na enkele maanden uitgedroogd zijn, kunnen de planten verwijderd worden zodat de geplande restauratiewerken aan de ruïne van start kunnen gaan.

De laatgotische Sint-Michielskerk aan de Netestraat in deelgemeente van Hulshout Westmeerbeek dateert uit de tweede helft van de vijftiende eeuw en deelt haar toren met de recentere haaks gebouwde kerk. Sinds 1938 is de laatgotische kerk een beschermd monument, maar door jarenlange verwaarlozing werd de kerk een ruïne. Klimop en andere woekerende planten namen de overhand en de stabiliteit van de muurresten ging er zienderogen op achteruit.

Klimplanten verwijderen

Het gemeentebestuur van Hulshout, dat eigenaar is van de kerk, riep in 2014 daarom de hulp in van Kempens Landschap om het monument veilig te stellen en te restaureren. Het architectenbureau aNNo werd aangesteld om het dossier op te volgen. Tijdens de voorbereidende studies werd al gauw duidelijk dat de klimplanten voorzichtig verwijderd moesten worden. Vooral de klimop tast het metselwerk aan, maar fungeert tegelijkertijd als een korset dat de hoger gelegen muurdelen bij elkaar houdt.

Geen alledaags restauratieproject

De firma Bergen Boomverzorging is nu begonnen met het rakelings scheren van de klimplanten en het doorsnijden van de stammen. De komende maanden zullen de planten daardoor uitdrogen en hun grip verliezen. Na de werken krijgt de ruïne opnieuw een groen karakter, maar dan met planten die niet woekeren en geen schade aan de ruïne toebrengen.

“Het zal geen alledaags restauratieproject worden”, zegt Kathleen Helsen (CD&V), gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap. “Wanneer de planten verwijderd zijn, zullen we de toestand van de muren pas echt kunnen beoordelen. Gelukkig staat er een team specialisten klaar om de werken in goede banen te leiden.”

Erfgoedpremie

Het gemeentebestuur kreeg voor de restauratiewerken een erfgoedpremie van 822.576 euro van de Vlaamse overheid. De gemeente zal nu een aannemer aanstellen om de uitvoering op zich te nemen. In het najaar zal de echte werf van start gaan. “We willen de ruïne een nieuwe toekomst geven en zijn dus verheugd met deze eerste stap. De werken zullen nog heel wat voeten in de aarde hebben, maar we geloven in het project en kijken uit naar het resultaat”, klinkt het bij burgemeester Geert Daems (CD&V).