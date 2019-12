Sjouke is eerste vrouwelijke kinderburgemeester van Hulshout Wouter Demuynck

02 december 2019

14u47 1 Hulshout Hulshout heeft met Sjouke Hartmann voor het eerst een vrouwelijke kinderburgemeester. Zij zal worden bijgestaan door kinderschepenen Frauke Eeckhout, Narek Balasanyan en Dieuwke Daneels.

De leerlingen van alle lagere scholen in Hulshout konden onlangs stemmen op hun favoriet. In de kindergemeenteraad zetelen in totaal 16 leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar van de lagere scholen van Houtvenne, Westmeerbeek en Hulshout.

Kindergemeenteraadsleden

Naast de kinderburgemeester en de kinderschepenen werden ook nog volgende kindergemeenteraadsleden verkozen: Siel Verduyckt, Pauline Goossens, Lize Gilis, Soetkin De Meulenaer, Luna Pauwels, Bjorn Scherens, Lander Laeremans, Cruz Ceulemans, Kato Van Turnhout, Emily Verstappen, Quince De Maeseneer en Stef Goris.

De kindergemeenteraad zal een paar keer per jaar vergaderen over de thema’s die hen bezighouden in de gemeente. “Het is fijn om te zien dat leerlingen met zoveel enthousiasme willen meehelpen aan het beleid van onze gemeente. Samen dragen zij bij om Hulshout nog warmer en mooier te maken”, zegt schepen van Jeugd Karolien Laeremans (CD&V).