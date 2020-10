Sierlijke brug in kasteeldomein Hof ter Borght in ere hersteld: “Stap voor stap de grandeur van weleer laten terugkeren” Wouter Demuynck

06 oktober 2020

17u00 0 Hulshout De smeedijzeren brug in het kasteeldomein Hof ter Borght in Westmeerbeek (Hulshout) is weer in ere hersteld na een grondige restauratie. De werken werden mede mogelijk gemaakt dankzij subsidies van vzw De Merode, prinsheerlijk platteland en een erfgoedpremie van het Vlaams Agentschap voor Onroerend Erfgoed.

Kempens Landschap en de gemeente Hulshout hebben het parkdomein van ruim 18 hectare groot sinds 2016 in erfpacht. Samen zijn ze al een tijdje aan de slag met de opwaardering van het kasteelpark. Het classicistisch landhuis met statige bijgebouwen wordt gerestaureerd en intussen is het idyllisch bruggetje in Engelse stijl, dat in 1909 werd aangelegd, helemaal opgeknapt.

Landhuis

“Door de coronacrisis hebben de werken wat langer geduurd, maar het resultaat mag er zijn. In januari werd het smeedwerk van de brug gedemonteerd om in een atelier vakkundig hersteld te worden. In mei volgden dan de werken aan het metselwerk, de beton en de leuningen ter plaatse. De brug is verstevigd en kreeg ook een nieuw brugdek. Het smeedwerk werd geschilderd in dezelfde kleur als de balustrade van het landhuis”, zegt Jan De Haes (N-VA), gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap.

Grandeur

“Stap voor stap willen we de grandeur van weleer laten terugkeren in Hof ter Borght”, gaat Kathleen Helsen (CD&V), gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap, verder. “Sinds Kempens Landschap het park in erfpacht nam samen met de gemeente Hulshout, vonden reeds heel wat wandelaars en cultuurliefhebbers hun weg naar het domein. De brug is één van de meest in het oog springende erfgoedelementen bij de vijver en straalt nu opnieuw. Wie de Merode bezoekt, mag deze parel zeker niet overslaan.”