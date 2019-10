Preparé-producent The Spreadmaker heeft nieuwe stek op industriepark: “Ons volume is verzesvoudigd” Wouter Demuynck

17 oktober 2019

14u34 0 Hulshout The Spreadmaker, dat broodbeleg zoals filet américain en preparé produceert, heeft sinds kort een nieuwe productiesite van 5.000 vierkante meter op het industriepark in Hulshout in gebruik genomen. Dat was broodnodig, want de afgelopen jaren was het productievolume van het bedrijf verzesvoudigd.

Sinds de opstart onder de naam Prima Food in 2013 is The Spreadmaker uitgegroeid tot een leidinggevende speler in de categorie van smeerbaar en hartig broodbeleg, met een productie tot 35 ton filet américain en preparé per week. Om het hoofd te kunnen bieden aan die groei, is het bedrijf verhuisd van Herenthout naar Hulshout, waar het bedrijf opereert vanuit een nieuwe productiesite van 5.000 vierkante meter.

Productie verzesvoudigd

“Ons vorige pand was te beperkt geworden voor de groei van de afgelopen jaren. Ons productievolume is daarbij verzesvoudigd", verklaart algemeen directeur Peter Aerts. “Die uitbreiding was een absolute noodzaak om ons toenemende aantal klanten snel en flexibel te blijven bevoorraden. Maar ze biedt ook meer mogelijkheden om in samenwerking met onze klanten eigen en nieuwe recepturen te kunnen ontwikkelen.”

Tegelijkertijd werd een naamswijziging doorgevoerd met een nieuwe bedrijfsnaam die beter aansluit bij de groeiende ambitie en activiteiten van de fabrikant. In de toekomst wil The Spreadmaker zich blijven focussen op de ontwikkeling en verkoop van filet américain en preparé, met aanvulling van innovatieve spreads, zoals bijvoorbeeld groentespreads.