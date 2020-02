Overlijden van held en strijder Kenneth Andries (21) raakt veel mensen: “Je vleugels waren klaar maar ons hart nog niet” Toon Verheijen

19u55 0 Hulshout Het overlijden van de 21-jarige Het overlijden van de 21-jarige Kenneth Andries (21) uit Hulshout heeft heel wat emotionele reacties losgeweekt bij vrienden en familie. De uitvaartplechtigheid van de kranige jongeman die uiteindelijk zijn strijd heeft moeten opgeven, vindt plaats op woensdag om 14 uur in de aula Nethehof in Hulshout. “De strijd heb je nimmer opgegeven, zelfs toen het einde werd verwacht. Je bleef geloven in het leven vol liefde, zorg en levenskracht.”

Kenneth Andries (21) toonde de voorbije tien jaar een nooit aflatende vechtlust. Hij kreeg een paar nieuwe longen en overwon twee keer kanker. Telkens weer opnieuw bleef de jongeman positief in het leven staan en probeerde hij anderen er weer bovenop te helpen. “Herinner hem zeker als een positief persoon. Hij wou altijd het beste voor iedereen. Zoals hij zelf altijd zei: pluk de dag, geniet van de kleine dingen”, schreef zijn familie net voor het weekend op sociale media. Hij stierf op Valentijnsdag na een lange en zware strijd in het revalidatiecentrum Pulderbos is aanwezigheid van zijn geliefden.

Voorbeeld

Kenneth Andries is door zijn eigen verhaal een voorbeeld geworden voor velen. Zijn niet aflatende vechtlust sierde hem, maar was voor velen ook iets om aan vast te houden. “Kenneth, vriend, door u hebben we ingezien dat we niet moeten klagen voor het minste pijntje of een slechte dag. Wat jij hebt meegemaakt is te gek voor woorden, maar telkens bleef je positief. Ik weet nog toen we vier jaar geleden een benefiet voor je deden en wafels verkochten dat je ons misschien wel zeven keer bedankt hebt. Zeven keer, maar het was gewoon iets dat we met ons hart voor jou hebben gedaan. Rust nu maar zacht topper van ons.”

Strijd

Kenneth is uiteindelijk 21 jaar geworden. Hij verloor al vroeg zijn mama, maar groeide samen met zijn broer en zus en papa op. Op zijn elfde kreeg hij een eerste keer leukemie. Kenneth overwon de ziekte maar herviel een jaar later. Maar weer vocht hij terug al had de behandeling een nevenwerking. Zijn longen werkten nog maar amper. Hij kreeg nieuwe longen, het leek even goed te gaan maar uiteindelijk heeft zijn lichaam de orgaandonatie niet aanvaardt. In het begin van 2017 leek het beter met hem te gaan. Hij ging één dagje per week naar school en wilde dolgraag zijn droom waarmaken: kok worden. Dat geluk was hem echter niet gegund.

Pulderbos

Kenneth werd verzorgd op Pulderbos en daar maakte hij ook ontzettend veel vrienden. “Je was een topkerel en zat in de beste leefgroep die ik me ooit heb kunnen voorstellen”, klinkt het bij een van de medebewoonsters. “De beste vriend dat iemand zich kan inbeelden”, klinkt het bij een andere vriend. “Je was er echt altijd voor mij zelfs als jij het heel erg moeilijk had. Zo’n vriend ga ik echt niet meer terug vinden, daar ben ik 100% zeker van. Wij zullen voor altijd makkers voor het leven zijn. Ik zal alle mooie momenten van ons koesteren en nooit vergeten. Het zal heel moeilijk zijn maar we zullen er wel boven op komen. We zullen alles een heel mooi plekje geven, hoe jij het wou. Maar nu is het tijd om te gaan. Je hebt genoeg gevochten.”