Nieuw woonzorgcentrum, nieuwe school en opvang voor 45 mensen met een beperking op Ter Nethe Toon Verheijen

04 juli 2020

12u19 0 Hulshout De site Ter Nethe aan de Grote Baan zal de komende jaren een metamorfose ondergaan. De gemeente heeft er plannen voor een nieuw woonzorgcentrum, een nieuwe school én een verzorgingsinstelling voor mensen met een beperking. De plannen zullen gefaseerd uitgevoerd worden en starten vermoedelijk in 2025.

Op de site aan de Grote Baan staan nu het woonzorgcentrum en het gebouw van het OCMW. “We hebben gemerkt dat na 23 jaar het gebouw van het woonzorgcentrum stilaan op is”, zegt schepen van Welzijn Saskia Luyten (CD&V). “En de richtlijnen voor een wzc worden ook alsmaar strenger. Daardoor dringt een nieuwbouw zich op en omdat we de voorbije jaren rondom het wzc ook gronden hebben verworven, is het nu de moment om te kijken naar de best mogelijke invulling van heel de site. Het uitgangspunt blijft wel dat de zorg publiek blijft.”

Nieuwe school

Maar het zal dus niet alleen bij een nieuw woonzorgcentrum blijven. De gemeente wil ook investeren in een nieuwe school. “We hebben in 2015 al een subsidiedossier opgemaakt omdat er dringend geïnvesteerd moest worden in de vestiging aan de Grote Baan”, zegt schepen van Onderwijs Elien Bergmans. “Het is nu echter de bedoeling om alle vestiging in Hulshout samen te brengen op één plaats. Deze site is daar de ideale locatie voor. We streven naar een toegankelijke maar veilige omgeving voor fietsers en voetgangers want een school brengt uiteraard verkeer met zich mee. De school zal overigens niet in één keer gebouwd worden, maar wel in verschillende fasen.” Er komt ook een groen park en de vijver zal gebruikt worden als waterrecuperatie.

Opvang

Maar het houdt daarmee niet op. Naast een woonzorgcentrum 75 kamers en een school voor 500 leerlingen, denkt de gemeente ook aan een zorginstelling met 45 opvangplaatsen voor mensen met een beperking. Er komt ook een administratief centrum en er zijn volkstuintjes.