Man voor rechter voor opzettelijk aanrijden van ex Toon Verheijen

28 mei 2019

16u58 0 Hulshout Charibo K. uit Hulshout riskeert een gevangenisstraf van vijftien maanden omdat hij in het najaar van 2016 zijn ex-partner opzettelijk zou omver gereden hebben. An S. verkeerde even in levensgevaar na de aanrijding. De vrouw zelf riskeert ook een celstraf van een jaar voor drugsfeiten.

De feiten dateren van 18 november 2016. De twee hadden ondanks een contactverbod met elkaar afgesproken bij de man thuis. Er ontstond opnieuw een ruzie en die zette zich op straat verder. Daar werd An S. uit Heist-op-den-Berg aangereden.

“De vrouw lag gewond op de grond, maar Charibo K. verwittigde zelf de hulpdiensten niet. Dat heeft een getuige gedaan”, zegt openbaar aanklaagster Elke Van Bladel.

Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. “Een getuige had gezien dat de beklaagde plankgas had gegeven. Hij zou de getuige ook gedwongen hebben om te verklaren dat An S. zelf onder de wagen was gelopen.

Omdat er op de plaats van de aanrijding een flesje GHB werd gevonden, besloten de speurders ook een huiszoeking uit te voeren. In de woning van slachtoffer An S. werd toen drugs gevonden. Voor die feiten riskeert ze een gevangenisstraf van een jaar. Charibo K. riskeert een gevangenisstraf van vijftien maanden slagen en verwondingen met voorbedachtheid en een blijvend letsel bij het slachtoffer.

Het vonnis valt op 25 juni.