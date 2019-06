Man laat broek twee keer zakken en speelt voor politieman: OM vordert gevangenisstraf van twaalf maanden Toon Verheijen

03 juni 2019

Het openbaar ministerie vorderde maandag een gevangenisstraf van twaalf maanden en een boete voor Marc V.D.B. uit Houtvenne. De man had op 9 april vorig jaar zijn verjaardag gevierd met een tochtje langs enkele cafés. Hij had er daarna niet beter op gevonden om op straat enkele wagens tegen te houden waarbij hij zich voordeed als een lid van de federale politie. Hij vroeg onder meer om de boordocumenten en dergelijke. “Toen de politie hem oppakte, gedroeg hij zich enorm agressief”, zegt openbaar aanklaagster Dymphna De Ceulaer. “Hij stampte en probeerde zelfs een kopstoot uit te delen. Later bleek dat de man ook nog eens twee keer zijn broek zou afgetrokken hebben op straat.” De man zelf ontkende niet dat hij de wagens had tegengehouden, maar kon zich niet meer herinneren dat hij diezelfde dag zijn broek twee keer had laten zakken op straat. “Ik kan me dat niet voorstellen, want ik ben nogal een verlegen type.” Vonnis op 25 juni.