Kortsluiting aan tv zet woning in lichterlaaie Jef Van Nooten

06 augustus 2020

14u47 8 Hulshout Op de hoek van de Vennekensstraat en de Provinciebaan in Houtvenne (Hulshout) is donderdagmiddag een woning uitgebrand. Het vuur is waarschijnlijk ontstaan door een kortsluiting aan het televisietoestel.

Het waren voorbijgangers die de brand opmerkten. Zij zagen rook komen van onder de rolluiken. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al door het dak.

Kortsluiting

De getroffen woning was nog bemeubeld, maar werd sinds enkele jaren niet meer bewoond. Bij de brand raakte dan ook niemand gewond. De brandweer vermoedt dat de brand is ontstaan ter hoogte van het televisietoestel, mogelijk door een kortsluiting.

Asbest

De woning liep binnenin zware brandschade op. Zo brandde de woonkamer volledig uit. De brandweer slaagde er wel in om een deel van het dak te vrijwaren. Bij het dakgedeelte dat wel in vlammen opging, is asbest vrij gekomen. De gemeente bekijkt hoe dit opgeruimd moet worden.