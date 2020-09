Kinesiste Elise Vander Sande pakt driekleur voor clubrensters: “Ik werk halftijds om uit te vissen wat ik waard ben” Hans Fruyt

25 september 2020

12u53 0 Hulshout Op het BK voor vrouwen in Anzegem gaf Elise Vander Sande (22) dinsdag in de sprint om de vierde plaats iedereen het nakijken. Het leverde de kinesiste uit Houtvenne de Belgische titel voor niet-UCI-teams op. De trui die ze op het podium aantrok, mag Vander Sande in elke Belgische kermiskoers dragen.

Het BK voor vrouwen elite werd door Lotte Kopecky en Jolien D’hoore vijftig kilometer voor het einde in een beslissende plooi gelegd. Diep in de finale kon enkel Shari Bossuyt een sprong naar de twee koplopers afronden. “Tijdens de laatste passage op Tiegemberg zag ik Bossuyt aanvallen, maar ik kon niet mee, ik zat ook iets te ver om te reageren”, geeft Elise Vander Sande toe. “Op dat moment was ik, omdat ik vrij explosief ben, al aan het speculeren op mijn sprint. Ook ploegmakker Debboudt zat in de eerste groep. Met Evelien sprak ik af dat zij nog iets zou proberen en dat ik zou spurten. Achter de drie vluchters, allen uit UCI-teams, koos ik bij de voorbereiding van de sprint het wiel van uittredend kampioene Jesse Vandenbulcke en nog iemand van Lotto-Soudal, ik vermoed Annelies Dom. De spurt liep perfect. Toen ik over de streep bolde, besefte ik dat ik de Belgische titel voor rensters van clubploegen pakte.”

Met koers begonnen als tweedejaarsnieuwelinge

Vorig jaar in Gent werd deze titel voor het eerst uitgereikt. Toen mocht Kaat Hannes de driekleur aantrekken. Sedert dinsdag heeft Elise Vander Sande die eer. Komend weekend zal ze in Berlare (zaterdag) en in Zolder (zondag) die kampioenentrui in koers dragen. Tot groot jolijt van Team Keukens Redant. “Pas als tweedejaarsnieuwelinge begon ik bij Heist Cycling Team te koersen”, verduidelijkt Vander Sande. “Toen ik overstapte naar de elites zocht ik een echte vrouwenploeg. Lensy Debboudt contacteerde mij, nog twee andere teams hadden interesse, maar ik koos voor het Oost-Vlaamse Team Keukens Redant. Dit is al mijn vijfde jaar bij de club. Ik denk dat ik nog wat progressie kan maken. Door mijn studies kinesitherapie, die ik eind juni afrondde, kon ik niet altijd voldoende trainen. Sedert drie weken werk ik. Bewust slechts halftijds om uit te vissen wat ik als renster echt waard ben.”