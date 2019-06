Kindergemeenteraad stimuleert inwoners om te voet of met de fiets te gaan voor korte afstanden Wouter Demuynck

08 juni 2019

19u02 0 Hulshout Zaterdagvoormiddag organiseerde de Hulshoutse kindergemeenteraad een ludieke actie om de inwoners te stimuleren om voor korte afstanden zich te voet of met de fiets te verplaatsen.

In elke deelgemeente stond bij een bepaalde handelaar een groepje kindergemeenteraadsleden om hun zelfgemaakte flyer te bedelen aan de klanten van de handelaar. Als de klanten te voet of met de fiets waren, dan ontvingen zij ook een leuk bedankje. De zelfgemaakte flyers lagen ook verdeeld over gans de gemeente bij andere handelaars.

“De actie is er gekomen naar aanleiding van de vele berichtgevingen over ons klimaat in de pers. De Hulshoutse kindergemeenteraad wil hier zijn steentje bijdragen en mensen confronteren met de toekomst van onze kinderen en het feit dat we er nú iets aan moeten doen”, klinkt het.