Kenneth Andries na dappere strijd van tien jaar overleden: “Hij overwon twee keer kanker en longtransplantatie” Redactie

14 februari 2020

21u20

Bron: Facebook/Eigen berichtgeving 8 Hulshout De dapperste inwoner van Hulshout is na een verbeten strijd van tien jaar overleden. Kenneth Andries overwon twee keer kanker en kreeg een nieuw paar longen, maar al die tegenslagen kregen hem niet klein. “Herinner hem zeker als een positief persoon. Hij wou altijd het beste voor iedereen. Zoals hij zelf altijd zei: pluk de dag, geniet van de kleine dingen”, schreef zijn familie op Facebook.

Op zijn elfde kreeg Kenneth voor het eerst leukemie. Een enorme schok voor het gezin Andries, want Kenneths mama Hilde stierf enkele maanden na zijn geboorte aan baarmoederhalskanker. Kenneth overwon de kanker wél, maar een jaar nadien -op zijn twaalfde- herviel hij. Opnieuw leukemie.

Na een speciale chemobehandeling uit Engeland en een stamceltransplantatie overwon hij voor de tweede keer die vreselijke ziekte. Maar de behandeling zorgde wel voor een serieuze nevenwerking: zijn longen raakten volledig aangetast en werkten nog maar voor 14%. Een transplantatie was nodig om te overleven.

19 mei 2016 was D-day voor Kenneth: hij kreeg twee nieuwe longen. “Het was zalig om mijn benen terug te kunnen bewegen zonder moe te zijn en om terug te kunnen ademen zonder die zuurstofdarm in mijn neus”, klonk het toen. “Ik kon voor het eerst weer aan de toekomst denken: terug naar school gaan, mijn vrienden zien, voetballen en naar de cinema gaan.”

Maar het geluk was van korte duur. Het ergste wat kon gebeuren, gebeurde: Kenneths lichaam stootte de orgaanlongen af. De hele zomervakantie lag hij in het ziekenhuis. Kenneth: “Het ging echt niet goed met me. Ik was heel moe, doodop. Ik geraakte de trap niet eens meer op. ‘Je moet me terug naar het ziekenhuis brengen’, heb ik mijn papa toen gezegd. Dat was moeilijk. Maar opgeven staat niet in mijn woordenboek. Ik ben blijven vechten.”

In het begin van 2017 leek het beter met hem te gaan. Hij ging één dagje per week naar school en wilde dolgraag zijn droom waarmaken: kok worden. Dat geluk was hem echter niet gegund.