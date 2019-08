Jonge schepen geeft na acht maanden mandaat over Toon Verheijen

21 augustus 2019

18u23 0 Hulshout Kato Laeremans stopt als schepen van de gemeente Hulshout . Zij zal opgevolgd worden door Karolien Laeremans.

Op 14 oktober behaalde Kato Laeremans als 22-jarige 413 voorkeurstemmen. Ze werd de vierde schepen en kreeg de bevoegdheden jeugd, communicatie, ICT, bibliotheek en seniorenraad. Om persoonlijke redenen wenst Kato afstand te doen van dit mandaat in het schepencollege en de gemeenteraad. De CD&V-fractie, die een volstrekte meerderheid heeft in Hulshout, stelt in haar vervanging Karolien Laeremans voor die ook de bevoegdheden zal overnemen. Geert Vermunicht vult het vrijgekomen zitje in de gemeenteraad in.