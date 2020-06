Inbrekers stelen PlayStation en juwelen Jef Van Nooten

18 juni 2020

In de Netelaan in Hulshout werd woensdagnacht ingebroken in een woning. Onbekenden drongen tussen woensdagavond 20.45 uur en donderdagochtend 6.30 uur het huis binnen. Ze deden dat door een raam te forceren. De daders doorzochten de woning en gingen aan de haal met een PlayStation, een laptop en juwelen.