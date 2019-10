Inbrekers stelen bosmaaiers via gat in dak van tuincentrum Jef Van Nooten

16 oktober 2019

Dieven hebben in de nacht van dinsdag op woensdag ingebroken bij tuincentrum Tuinrama aan de Provinciebaan in Hulshout. De daders drongen het tuincentrum binnen door een dak in het gat te maken. De inbraak gebeurde rond 2.45 uur. Het inbraakalarm trad in werking. Toch slaagden de inbrekers er in om een vijftal bosmaaiers buit te maken.