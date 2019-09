Inbrekers maken gat in muur van bedrijf Jef Van Nooten

30 september 2019

16u59 1

De industriezone in Hulshout kreeg zondagnacht inbrekers op bezoek. Bij twee bedrijven werd maandagochtend een inbraak vastgesteld. Bij vetsmelterij Progra op het Industriepark braken dieven een raam open om daarna de kantoren te doorzoeken. Ze braken er een frisdrankenautomaat open. In de Nijverheidsstraat drongen de inbrekers binnen bij speeltuigenfabrikant Ameco Playgrouds. Ze raakten binnen door een gat in de muur te maken. Hier stalen de daders een laptop en twee smartphones.