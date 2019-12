Inbrekers gaan ‘s nachts langs bij negen bedrijven Jef Van Nooten

13 december 2019

16u39 3

Dieven hebben in de nacht van donderdag op vrijdag een bezoek gebracht aan het industrieterrein in Hulshout. Ze braken binnen bij maar liefst negen bedrijven in de Nijverheidsstraat, Zuidgoordijkstraat en Vaartstraat. De daders maakten meestal eerst een gat in de omheining om op de bedrijfssite te geraken. Daarna forceerden ze een toegangsdeur. Bij enkele bedrijven maakten de dieven geld buit.